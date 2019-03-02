Мэр Пензы призвал наладить взаимодействие жителей и регоператора по обращению с ТКО ЖКХ

Пенза, 2 марта 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал наладить взаимодействие между районными администрациями Пензы, местными жителями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) для своевременного вывоза и очистки контейнерных площадок.

Фото: Penza-gorod.ru

«Зачастую проехать к контейнерной площадке невозможно, автомобили загораживают проезд. У нас есть старшие по подъезду, по дому, которые оперативно помогут найти владельца транспорта. Надо наладить связь с регоператором в этом направлении и работать совместно», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания в мэрии.

В случаях, когда установить хозяина машины не представляется возможным, сотрудники районных администраций будут обращаться в управление МВД России по городу для эвакуации транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии.