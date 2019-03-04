На периферии Пензы установлено 65 новых фонарей ЖКХ

Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. 65 светоточек введено в эксплуатацию в юго-западном микрорайоне Пензы и за комбинатом «Тепличный».

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Как сообщает пресс-служба мэрии, опоры и фонари смонтировали сотрудники муниципального казенного учреждения «Департамент ЖКХ города Пензы» и ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

Новые фонари размещены в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2020 годы».

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Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм: «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза», «Организация благоустройства и озеленения территории города Пензы», «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе», «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства» и «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда».

Финансирование осуществляется за счет городского бюджета и межбюджетных трансфертов.