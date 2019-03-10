На пешеходных переходах Заречного станет светлее ЖКХ

Заречный, 10 марта 2019. PenzaNews. Специалисты муниципального предприятия «Гороэлектросеть» города Заречного Пензенской области на следующей неделе завершат монтаж новых светодиодных светильников на 97 опорах, установленных в 2018 году.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, на пешеходных переходах станет в два раза светлее по сравнению с тем, как того требуют нормативы.

Уровень освещенности планируется повторно замерить через полгода. Производитель дает на свою продукцию 5-летнюю гарантию.

Светодиодные светильники уже работают на улицах Ленина, Строителей, Заречной, Конституции, Озерской, проспектах Мира и 30-летия Победы. Дополнительная световая опора также будет установлена на пешеходном переходе у старого бассейна.

Плановую модернизацию уличного освещения муниципальное предприятие ведет за счет собственных средств.