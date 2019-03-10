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На пешеходных переходах Заречного станет светлее

15:15 | 10.03.2019 | ЖКХ

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Заречный, 10 марта 2019. PenzaNews. Специалисты муниципального предприятия «Гороэлектросеть» города Заречного Пензенской области на следующей неделе завершат монтаж новых светодиодных светильников на 97 опорах, установленных в 2018 году.

На пешеходных переходах Заречного станет светлее. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, на пешеходных переходах станет в два раза светлее по сравнению с тем, как того требуют нормативы.

Уровень освещенности планируется повторно замерить через полгода. Производитель дает на свою продукцию 5-летнюю гарантию.

Светодиодные светильники уже работают на улицах Ленина, Строителей, Заречной, Конституции, Озерской, проспектах Мира и 30-летия Победы. Дополнительная световая опора также будет установлена на пешеходном переходе у старого бассейна.

Плановую модернизацию уличного освещения муниципальное предприятие ведет за счет собственных средств.

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