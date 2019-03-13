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В Заречном установлены случаи неполной проверки газового оборудования

08:07 | 13.03.2019 | ЖКХ

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Заречный, 13 марта 2019. PenzaNews. Факты несоблюдения периодичности и полноты технических осмотров внутридомового и внутриквартирного газового оборудования выявлены в деятельности АО «Горгаз» в Заречном Пензенской области в результате проверки прокуратуры города с привлечением специалиста Госжистройтехинспекции региона.

В Заречном установлены случаи неполной проверки газового оборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, в актах технического обслуживания, составленных сотрудниками АО «Горгаз» по результатам осмотра многоквартирных домов на улице Братской Заречного, содержались сведения о проверках герметичности резьбовых соединений и устранении ряда неисправностей газового оборудования. При этом ответственными лицами АО «Горгаз» не проводилась визуальная проверка целостности и соответствия внутридомового и внутриквартирного газового оборудования нормативным требованиям, а также осмотр наличия свободного доступа к нему», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, неполнота проводимых сотрудниками АО «Горгаз» обследований газового оборудования имела место и по другим многоквартирным домам ЗАТО.

«По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой города Заречного представления руководство АО «Горгаз» приняло меры к устранению допущенных нарушений. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

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