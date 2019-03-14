В Пензе пересчитали технику для откачки воды ЖКХ

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Более 50 машин для откачки воды и почти 90 мотопомп в общей сложности имеется в Пензе. Об этом сообщил заместитель начальника городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Дерябин.

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«Мы собрали все сведения у всех предприятий и организаций на территории города Пензы. В настоящее время водооткачивающей техники имеется 54 единицы, мотопомп — 89 единиц», — уточнил он в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

Александр Дерябин добавил, что проводится проверка их готовности к использованию управляющими компаниями и на предприятиях.

«Сегодня проверяли Октябрьский район, это управляющая организация «Жилсервис». Есть мотопомпа, запасы песка, мешки. Техника для откачки в рабочем состоянии находится», — добавил замглавы управления.