«Пензадормост» вывез с улиц Пензы почти 430 тыс. кубометров снега ЖКХ

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. МУП «Пензадормост» обеспечил вывоз с улиц Пензы 427 тыс. кубометров снега в зимний период 2018–2019 годов. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Парастаев.

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«В настоящее время открыто ливнеприемных решеток 1 тыс. 580. Всего их у нас по городу 1 тыс. 840», — сказал он в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

По словам Юрия Парастаева, при положительных температурах силы направляются на открытие решеток и откачку воды оттуда, откуда предусмотрено ее отведение.

«У нас шесть единиц техники откачивает, два экскаватора экскаватора задействовано, погрузчики для открытия решеток. Это только по нашему предприятию», — уточнил глава МУПа.