EN
20:09:53 Четверг, 14 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Конкурс «Мисс студенческих отрядов». Пенза, 13 марта 2019 г.

«Пензадормост» вывез с улиц Пензы почти 430 тыс. кубометров снега

16:15 | 14.03.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. МУП «Пензадормост» обеспечил вывоз с улиц Пензы 427 тыс. кубометров снега в зимний период 2018–2019 годов. Об этом сообщил директор предприятия Юрий Парастаев.

«Пензадормост» вывез с улиц Пензы почти 430 тыс. кубометров снега

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время открыто ливнеприемных решеток 1 тыс. 580. Всего их у нас по городу 1 тыс. 840», — сказал он в ходе заседания межведомственной паводковой комиссии, состоявшегося в управлении ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в четверг, 14 марта.

По словам Юрия Парастаева, при положительных температурах силы направляются на открытие решеток и откачку воды оттуда, откуда предусмотрено ее отведение.

«У нас шесть единиц техники откачивает, два экскаватора экскаватора задействовано, погрузчики для открытия решеток. Это только по нашему предприятию», — уточнил глава МУПа.

Загрузка...
Читайте также
Иван Белозерцев призвал не затягивать сроки благоустройства территории у собора Раскрыто изнасилование, совершенное в центре Пензы
Члены паводковой комиссии обсудили ситуацию в Мичуринском В Пензе пересчитали технику для откачки воды
Виктор Кувайцев предложил сделать новую школу в Арбеково многопрофильной Панюхин призвал диспетчерские службы наладить взаимодействие с «Сурским гидроузлом»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама