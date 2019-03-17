EN
19:24:38 Воскресенье, 17 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев поздравил с праздником работников ЖКХ

09:48 | 17.03.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в России в третье воскресенье марта.

Виктор Кувайцев поздравил с праздником работников ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалистов этих различных сфер деятельности объединяет стремление сделать жизнь горожан комфортной и удобной. Благодаря их ответственному отношению к делу, неустанному и добросовестному труду растет качество услуг, оказываемых населению, обеспечивается стабильное функционирование предприятий и учреждений», — отметил мэр.

Он поблагодарил всех, кто следит за порядком на улицах и занимается благоустройством общественных территорий, чтобы город имел ухоженный и приветливый вид.

«Ваш вклад в повышение экономического потенциала и престижа Пензы заслуживает уважения. От всей души желаю вам энергии для достижения новых результатов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения В Пачелмском районе женщина отработает 100 часов за торговлю опасным алкоголем
Библиотекари из Пензы и области обсудят результаты работы В Пензе прошел митинг в рамках всероссийской акции протеста
Ограничение должников в спецправе помогло взыскать с пензенцев 33 млн. рублей В экспозицию пензенской галереи возвращены отреставрированные картины
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама