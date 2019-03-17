Виктор Кувайцев поздравил с праздником работников ЖКХ ЖКХ

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в России в третье воскресенье марта.

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«Специалистов этих различных сфер деятельности объединяет стремление сделать жизнь горожан комфортной и удобной. Благодаря их ответственному отношению к делу, неустанному и добросовестному труду растет качество услуг, оказываемых населению, обеспечивается стабильное функционирование предприятий и учреждений», — отметил мэр.

Он поблагодарил всех, кто следит за порядком на улицах и занимается благоустройством общественных территорий, чтобы город имел ухоженный и приветливый вид.

«Ваш вклад в повышение экономического потенциала и престижа Пензы заслуживает уважения. От всей души желаю вам энергии для достижения новых результатов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.