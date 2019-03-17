Мэр Пензы посетил требующие ремонта учреждения образования ЖКХ

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с начальником управления образования города Юрием Голодяевым оценил состояние ряда школ и детсадов, требующих ремонта.

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Первым пунктом объезда, который состоялся в минувшую субботу, 16 марта, стала инженерно-техническая школа №66 имени В.А. Стукалова, где в ходе эксплуатации построенного здания возникли дефекты.

Так, в некоторых местах на полах спортивного зала нарушено лакокрасочное покрытие, появились усадочные трещины в перегородках и сколы керамогранита на лестничных сходах.

«Необходимо в адрес подрядной организации направить требование об устранении в рамках гарантийных обязательств образовавшихся недостатков», — дал поручение Виктор Кувайцев начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову.

Кроме того, он обратил внимание на то, что есть замечания в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые поступили от управления Роспотребнадзора по Пензенской области, и потребовал их устранить в кратчайшие сроки.

Затем Виктор Кувайцев осмотрел помещения в средней общеобразовательной школе №77, где протекает кровля, а также фасад детского сада по улице Пархоменко, 23Б, который нуждается в ремонте.

«Финансы на восстановительные работы имеются. При наступлении благоприятных погодных условий рабочим нужно приступить к ремонту», — подчеркнул он.

Последним пунктом объезда стало историческое здание на улице Володарского, 5, где в настоящее время располагается городское управление образования.

Юрий Голодяев сообщил, что не так давно здесь были полностью заменены трубы отопления и электрика, сделан косметический ремонт в кабинетах, но в последнее время стала протекать крыша.

«Будем искать решение, чтобы помочь вам. Готовьте всю необходимую документацию», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.