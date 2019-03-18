Вице-мэр Пензы нацелил ресурсоснабжающие компании на ликвидацию последствий земляных работ ЖКХ

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин нацелил представителей ресурсоснабжающих организаций на своевременную ликвидацию последствий проведения земляных работ.

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«До 15 апреля необходимо устранить все недостатки в части работ по асфальтовому покрытию, до 1 мая — по грунтовому», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 18 марта.

Юрий Ильин добавил, что к тем, кто не справится в эти сроки, будут применены штрафные санкции.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент за нарушение и несвоевременное восстановление дорог в отношении юридических лиц — ООО «Горводоканал», АО «Пензтеплоснабжение» и ООО «Энтазис» — составлено восемь протоколов.