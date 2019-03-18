EN
06:26:10 Вторник, 19 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вице-мэр Пензы нацелил ресурсоснабжающие компании на ликвидацию последствий земляных работ

20:25 | 18.03.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин нацелил представителей ресурсоснабжающих организаций на своевременную ликвидацию последствий проведения земляных работ.

Вице-мэр Пензы нацелил ресурсоснабжающие компании на ликвидацию последствий земляных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До 15 апреля необходимо устранить все недостатки в части работ по асфальтовому покрытию, до 1 мая — по грунтовому», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 18 марта.

Юрий Ильин добавил, что к тем, кто не справится в эти сроки, будут применены штрафные санкции.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент за нарушение и несвоевременное восстановление дорог в отношении юридических лиц — ООО «Горводоканал», АО «Пензтеплоснабжение» и ООО «Энтазис» — составлено восемь протоколов.

Загрузка...
Читайте также
Белозерцев выступил за сохранение тренерского состава пензенского «Дизеля» В Пензе зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России»
Вадим Муравлев возглавил «Рекламную службу города Пензы» В Пензе предложено объединить в кластер предприятия ОПК, выпускающие гражданскую продукцию
Экс-глава «Пенздормоста» наказан за неправомерные действия при банкротстве Дмитрий Пащенко избран ректором ПензГТУ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама