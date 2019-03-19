Мэр призвал мобилизовать силы для весеннего благоустройства Пензы ЖКХ

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал мобилизовать все силы для уборки городских территорий в период месячника по благоустройству, который пройдет с 20 марта по 30 апреля.

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«В Пензенской области объявлен месячник по благоустройству. На муниципальном уровне мы подготовили аналогичное постановление. Традиционно в этот период в городе проводится комплекс работ по приведению в порядок территорий, зданий и сооружений. Работы впереди много, надо мобилизовать усилия, как мы ежегодно делаем в весенний период», — поставил он задачу в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 19 марта.

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Виктор Кувайцев поручил представителям администраций районов Пензы осуществлять контроль за выполнением мероприятий, а руководству управляющих компаний и ТСЖ обеспечить приведение в надлежащее состояние дворовых территорий и вывоз мусора.

Кроме того, мэр потребовал усилить контроль за противопожарным состоянием территорий домовладений и организаций.

«Это дачи в черте города, частный сектор. При наступлении благоприятных погодных условий жители начнут приводить в порядок свои участки, сжигать траву и мусор. В связи с этим районные администрации и управление по делам ГО и ЧС города я попрошу в рамках своих полномочий заниматься вопросами безопасности и профилактики пожаров. Надо предотвратить случаи возгорания», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.