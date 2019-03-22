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Мэр Пензы дал ряд поручений по благоустройству

18:16 | 22.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев дал ряд поручений по содержанию городских территорий по итогам объезда Пензы в пятницу, 22 марта.

Мэр Пензы дал ряд поручений по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что многие муниципальные учреждения и крупные предприятия уже подключились к месячнику по благоустройству.

«Пора включаться в работу объектам торговли, частным организациям, возле которых скопились груды грязного снега», — сказал глава администрации Пензы.

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Виктор Кувайцев потребовал осуществлять тщательный контроль за очисткой «красных линий» и дворовых территорий от мусора.

«В местах, где снег растаял, обнажается неприглядная картина — бутылки, банки, пакеты. Все, что набросали за зиму, нужно оперативно убирать», — поставил мэр задачу.

Он также обратил внимание на то, что если в некоторых местах еще нужно вывозить снег, то на крупных магистралях пора бороться с пылью.

«Учитывая сложившиеся погодные условия, следуют начинать очищать отдельные участки улично-дорожной сети от скопившихся за зиму грязи и песка», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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