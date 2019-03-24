EN
13:03:32 Воскресенье, 24 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе за год снесут около 60 ветхих домов

11:50 | 24.03.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. 57 ветхих и аварийных домов будет снесено в Пензе в течение 2019 года. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе за год снесут около 60 ветхих домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Таким образом мы завершим мероприятия муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда 2013–2019 годов. Шесть объектов уже демонтированы. Еще столько же находятся в работе, 15 передаем в оперативное управление департамента ЖКХ города для последующего проведения работ. Есть дома, где к сносу еще не приступили в силу обстоятельств, связанных с судебными разбирательствами. Речь идет о случаях, где на данный момент не прекращены права граждан», — пояснил мэр в ходе визита в Заводской район Пензы в минувшую субботу, 23 марта.

Фоторепортаж

Заводской район Пензы

Он оценил ход демонтажа дома №10 на улице Воровского, наряду с которым работы также ведутся по адресам: улица Фрунзе, 11; улица Павлушкина, 102; улица Локомотивная, 33; улица Ставского, 7; улица Беляева, 3.

Виктор Кувайцев поставил задачу за лето навести порядок на территории в районе улицы Воровского.

«Будем формировать этот участок, выставлять на торги, чтобы в перспективе использовать его под жилую застройку», — пояснил мэр Пензы.

По его словам, некоторые дома подрядные организации разбирают в счет использования вторичных материалов.

В остальных случаях мероприятия финансируются из средств городского бюджета. В общей сложности на эти цели предусмотрено 6 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
В Никольске мать пятерых детей добилась назначения досрочной пенсии Пензенцам предложили оценить работу налоговых органов по пресечению фактов коррупции
В Нижнем Ломове вынесен приговор мужчине, избившему своего отца В Пензе намечены дальнейшие шаги по созданию сквера, посвященного студотрядам
В Пензенской области за год будет выдано около 80 ветеранских жилищных сертификатов В Пензе женщина в суде доказала занижение стоимости ее машины почти на 100 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама