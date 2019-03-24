В Пензе за год снесут около 60 ветхих домов ЖКХ

Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. 57 ветхих и аварийных домов будет снесено в Пензе в течение 2019 года. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Таким образом мы завершим мероприятия муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда 2013–2019 годов. Шесть объектов уже демонтированы. Еще столько же находятся в работе, 15 передаем в оперативное управление департамента ЖКХ города для последующего проведения работ. Есть дома, где к сносу еще не приступили в силу обстоятельств, связанных с судебными разбирательствами. Речь идет о случаях, где на данный момент не прекращены права граждан», — пояснил мэр в ходе визита в Заводской район Пензы в минувшую субботу, 23 марта.

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Заводской район Пензы

Он оценил ход демонтажа дома №10 на улице Воровского, наряду с которым работы также ведутся по адресам: улица Фрунзе, 11; улица Павлушкина, 102; улица Локомотивная, 33; улица Ставского, 7; улица Беляева, 3.

Виктор Кувайцев поставил задачу за лето навести порядок на территории в районе улицы Воровского.

«Будем формировать этот участок, выставлять на торги, чтобы в перспективе использовать его под жилую застройку», — пояснил мэр Пензы.

По его словам, некоторые дома подрядные организации разбирают в счет использования вторичных материалов.

В остальных случаях мероприятия финансируются из средств городского бюджета. В общей сложности на эти цели предусмотрено 6 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.