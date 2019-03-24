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Мэр Пензы поручил привести в порядок ограждения и защитные экраны на дорогах

15:17 | 24.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 24 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил привести в порядок металлические ограждения, установленные вдоль дорог для безопасности пешеходов, и защитные экраны на разделительных полосах.

Мэр Пензы поручил привести в порядок ограждения и защитные экраны на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следует провести ревизию объектов», — сказал он в ходе объезда города в воскресенье, 24 марта.

Мэр добавил, что ограждения, не подлежащие восстановлению, следует заменить, а остальные — очистить от грязи и покрасить.

Говоря о защитных экранах на проспекте Строителей, Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что в некоторых случаях требуют замены металлическая основа и поликарбонатные листы.

«Нужно посмотреть, может, на данный момент есть более современные материалы», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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