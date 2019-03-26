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Мэр Пензы поручил привести опоры освещения к единообразному виду

14:07 | 26.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил привести в надлежащее состояние внешний вид опор наружного освещения и контактной сети троллейбусов.

Мэр Пензы поручил привести опоры освещения к единообразному виду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При покраске объектов нужно придерживаться принципа единообразия, чтобы эти элементы гармонично вписывались в городскую среду», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 26 марта.

Также он распорядился составить график работ по приведению в порядок остановочных павильонов, очистить их от грязи и несанкционированных объявлений, покрасить и заменить поврежденные элементы конструкций.

«Проблема вандализма — это отдельный вопрос, что не снимает с нас ответственности за состояние этих сооружений», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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