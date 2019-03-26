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В Пензе выберут самый чистый двор и лучшего дворника

13:29 | 26.03.2019 | ЖКХ

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Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил определить образцовые дворы и поощрить лучших дворников города.

В Пензе выберут самый чистый двор и лучшего дворника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К майским праздникам нужно выделить те дворовые территории, которые хорошо убраны и благоустроены после зимы. […] Лучшие дворы будет оценивать комиссия, в которую войдут представители администраций районов и общественности. Выбрать лучшего дворника предложим жителям нашего города», — сказал мэр в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 26 марта.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций перераспределить часть средств, выделенных для вывоза снега, на выполнение более актуальных задач — уборку мусора, покраску и замену ограждений вдоль дорог, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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