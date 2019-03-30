В Пензе к маю отремонтируют остановочные павильоны ЖКХ

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Остановочные павильоны в Пензе должны быть приведены в надлежащее состояние к маю. Такую задачу поставил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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Он поручил за выходные завершить составление перечня дефектов, а уже в предстоящий понедельник, 1 апреля, начать ремонт и покраску элементов.

«Необходимо организовать параллельную работу нескольких бригад», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в минувшую пятницу, 29 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в основном планируется замена задних стенок таких конструкций и кровли.

Всего, согласно официальным данным, на обслуживании у департамента ЖКХ Пензы находится 307 остановочных павильонов.