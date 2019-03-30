На ремонт дорожных объектов Пензы будет направлено более 1,1 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. 1 млрд. 141 млн. рублей будет направлено на ремонт и реконструкцию дорожных объектов в Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Финансирование будет осуществляться за счет бюджетов трех уровней — 50% выделяется из федерального, 37,5% — из областного и 12,5 % — из бюджета города, что составляет более 142 млн. рублей», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году в рамках проекта «БКАД» планируется привести в порядок свыше 150 улиц и дорожных сооружений, среди которых три путепровода — Толстовский, на улице Гагарина и в Ахунах.

«Ремонт дорожного полотна будет проводиться на таких улицах, как Большая Арбековская, Суворова, Белинского, Бакунина, Чкалова, Каракозова, Воронова, Лобачевского, Ново-Тамбовская, Кольцова, Вишневая, Володарского, Дружбы, Зеленодольская, Тимирязева и другим», — уточнили в администрации.