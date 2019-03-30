Вице-мэр Пензы объяснил, почему пока невозможно полноценно вести ямочный ремонт дорог ЖКХ

Пенза, 30 марта 2019. PenzaNews. Технология ямочного ремонта дорог в Пензе пока полноценно не применяется из-за погодных условий. Об этом заявил заместитель главы администрации города Юрий Ильин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в минувшую пятницу, 29 марта.

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«В настоящее время нет возможности полноценно работать по технологии ямочного ремонта, используем литую асфальтобетонную смесь», — сказал он.

«Как только позволят погодные условия — это стабильная плюсовая среднесуточная температура, МУП «Пензадормост» запустит завод. Приступим к устранению дефектов горячим асфальтом», — добавил вице-мэр.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, аналогичную деятельность при наступлении благоприятной погоды начнут также подрядные организации, которые несут обязанность по гарантийному ремонту части объектов улично-дорожной сети.