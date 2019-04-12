В Заречном выявлен факт двойного взимания платы за вывоз мусора ЖКХ

Заречный, 12 апреля 2019. PenzaNews. Факт двойного взимания платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявлен в Заречном Пензенской области.

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«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства размер платы за содержание жилых помещений в многоквартирных домах №21 на улице Восточной и №6 на улице Торговой управляющей компанией ООО «УК «Аспект» не был снижен на размер платы за вывоз твердых коммунальных отходов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в результате люди оплачивали эту услугу дважды — в составе платы за содержание жилого помещения и как самостоятельную.

Представитель прокуратуры добавила, что по итогам проверки внесено представление об устранении нарушения.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — отметила Светлана Артамонова.