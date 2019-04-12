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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разрушением кирпичной кладки дома на Южной поляне

19:35 | 12.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с частичным обрушением кирпичной кладки трехэтажного дома №108А на улице Калинина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разрушением кирпичной кладки дома на Южной поляне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В органы прокуратуры области 12 апреля поступила информация об обрушении части кирпичной кладки стены здания общежития на улице Калинина, 108А. Прокуратура Первомайского района Пензы с привлечением специалистов контролирующих органов организовала незамедлительную проверку», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при установлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По словам Светланы Артамоновой, прокуратура Пензенской области будет следить за развитием ситуации.

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