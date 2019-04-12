Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разрушением кирпичной кладки дома на Южной поляне ЖКХ

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль ситуацию с частичным обрушением кирпичной кладки трехэтажного дома №108А на улице Калинина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В органы прокуратуры области 12 апреля поступила информация об обрушении части кирпичной кладки стены здания общежития на улице Калинина, 108А. Прокуратура Первомайского района Пензы с привлечением специалистов контролирующих органов организовала незамедлительную проверку», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при установлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По словам Светланы Артамоновой, прокуратура Пензенской области будет следить за развитием ситуации.