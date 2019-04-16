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В Заречном отключать отопление начнут 22 апреля

18:29 | 16.04.2019 | ЖКХ

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Заречный, 16 апреля 2019. PenzaNews. Работы по переводу теплоснабжения жилых домов с зимнего режима на летний будут начаты в Заречном Пензенской области в предстоящий понедельник, 22 апреля.

В Заречном отключать отопление начнут 22 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Абсолютное большинство многоквартирных домов в Заречном оборудованы приборами учета, и счет за тепло будет выставлен по фактическому потреблению», — пояснил заместитель главы городской администрации Илья Дильман.

Он добавил, что жители остальных домов заплатят за потребленный ресурс по нормативу только за те дни, когда в здания поступало тепло.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, в школах, детских садах, учреждениях культуры и спорта отопление начнут отключать с 25 апреля.

В прошлом году отопительный сезон в городе завершился 26 апреля.

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