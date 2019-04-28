Провал грунта вблизи «Олимпа» в Пензе произошел из-за повреждения коллектора — прокуратура ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2019. PenzaNews. Провал грунта на проспекте Строителей в Пензе произошел из-за повреждения коллектора ООО «Горводоканал». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области.

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«На проспекте Строителей в Пензе — недалеко от торгового центра «Олимп» — из-за повреждения коллектора ООО «Горводоканал» произошел провал грунта на проезжей части автодороги. Образовалась яма диаметром около двух метров и глубиной около полутора метров. Жертв не имеется», — уточняется в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что прокуратура Октябрьского района Пензы взяла на контроль своевременность восстановления коллектора и дорожного покрытия на проспекте Строителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в субботу, 27 апреля, во второй половине дня произошел провал грунта на третьей полосе дороги на проспекте Строителей в Пензе по направлению из центра города. Движение автотранспорта из-за этого оказалось сильно затруднено.

Вскоре после случившегося рабочие приступили к ликвидации причины и последствий коммунальной аварии.