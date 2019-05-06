Пензенский губернатор поручил погасить долг по взносам за капремонт муниципальных квартир ЖКХ

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Долг по взносам за капитальный ремонт квартир, находящихся на балансе муниципальных образований Пензенской области, должен быть погашен к концу июня. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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«Квартира не может быть ничьей. Если она стоит на балансе муниципалитета, значит за нее нужно платить. [...] К концу июня у всех должны быть 100-процентные выплаты взносов», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 6 мая.

По информации регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, есть районы, где собираемость взносов за муниципальное жилье немногим превышает 50%, в то время общий показатель за I квартал 2019 года составил 105,2%.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, неплательщики объяснили свои долги тем, что муниципальные квартиры находятся в процессе приватизации.

В 2019 году за счет средств фонда планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 261 многоквартирном доме на общую сумму более 886 млн. рублей.