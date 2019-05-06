Иван Белозерцев потребовал к 15 мая определить площадки для крупного мусора в селах ЖКХ

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил определить места для контейнерных площадок и сбора крупногабаритного мусора в селах до 15 мая.

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«До 15 мая в каждом сельском поселении, муниципальном образовании необходимо определить места для контейнерных площадок и складирования крупногабаритного мусора. Чтобы жители не везли его в ближайшие лесопосадки, они должны знать, где мусор можно оставить. За его вывоз люди платят большие деньги», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 6 мая.

Глава региона отметил, что в социальных сетях в его адрес поступают жалобы на несанкционированные свалки, образующиеся вблизи населенных пунктов.

«Надо составить график ликвидации стихийных свалок в лесных и пригородных зонах, выделить средства из муниципальных бюджетов на выполнение данной задачи», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.