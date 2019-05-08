EN
11:14:49 Среда, 8 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сердобские управляющие компании обеспечили обслуживание газового оборудования

10:12 | 08.05.2019 | ЖКХ

Печать

Сердобск, 8 мая 2019. PenzaNews. Пять управляющих компаний Сердобского района Пензенской области заключили со специализированными организациями договоры на оказание услуг по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования после вмешательства прокуратуры.

Сердобские управляющие компании обеспечили обслуживание газового оборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что общества с ограниченной ответственностью «ТОТ», «УК «Березки», «Жилсервис-2», «Управляющая компания «Жилье» и жилищное хозяйство «Ясенки» [...] не организовали проверку состояния систем внутридомового газового оборудования и их отдельных элементов, техническое обслуживание и ремонт устройств контроля загазованности помещений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что прокурор Сердобского района Андрей Ярош внес руководителям управляющих организаций представления об устранении нарушений.

«По итогам их рассмотрения два лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы поручил устранить недочеты в местах, где пройдут торжества в честь Дня Победы Почти 30 пензенских судебных приставов приняли присягу
В Кузнецке предприниматели купили оборудование для техосмотра после проверки прокуратуры В Пензе стартовал новый сезон игр лиги КВН «Сура»
Житель Пензы подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии В Пензе 9 мая ограничат продажу спиртного
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама