Сердобские управляющие компании обеспечили обслуживание газового оборудования ЖКХ

Сердобск, 8 мая 2019. PenzaNews. Пять управляющих компаний Сердобского района Пензенской области заключили со специализированными организациями договоры на оказание услуг по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования после вмешательства прокуратуры.

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«Установлено, что общества с ограниченной ответственностью «ТОТ», «УК «Березки», «Жилсервис-2», «Управляющая компания «Жилье» и жилищное хозяйство «Ясенки» [...] не организовали проверку состояния систем внутридомового газового оборудования и их отдельных элементов, техническое обслуживание и ремонт устройств контроля загазованности помещений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что прокурор Сердобского района Андрей Ярош внес руководителям управляющих организаций представления об устранении нарушений.

«По итогам их рассмотрения два лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.