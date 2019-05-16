«Т Плюс» удалось повысить надежность сетей в Пензе — Андрей Вагнер ЖКХ

Пенза, 16 мая 2019. PenzaNews. Компания «Т Плюс» смогла повысить надежность теплосетей в Пензе за последние годы. Такое мнение выразил исполняющий обязанности генерального директора холдинга Андрей Вагнер в ходе пресс-конференции, в которой в режиме видеосвязи также приняли участие представители структурных подразделений 16 регионов, в том числе Пензенской области.

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«Я вспоминаю зиму 2017 года, когда и на ТЭЦ была проблема, и на сетях. И слава богу, что за последние годы ситуацию выровняли, и пока она такой и останется. [...] Мы продолжим то, что начали, и более-менее сложившийся стабильный уровень сетей Пензы мы сохраним», — сказал он.

Андрей Вагнер отметил, что подпитка сетевой водой в Пензе сократилась в два раза, и это является значительным показателем работы.

Глава компании добавил, что на ремонт и перекладку теплосетей Пензы выделена значительная сумма, которая позволит продолжать работу в этом направлении.

Он также в целом положительно оценил прохождение отопительного сезона в регионах присутствия компании, назвав его «более позитивным, чем в прошлые годы».

«В ходе подготовки к зиме мы увеличили количество плановых капитальных ремонтов на порядка 13%, количество аварий на объектах в отопительный период снизили порядка на 27% за последний год. У нас есть совершенно точно положительная динамика», — подчеркнул Андрей Вагнер.

Он обратил внимание на то, что много проблем остается с сетями, не принадлежащими компании, в том числе бесхозными и находящимися в аренде, но в регионах их стараются так или иначе решать.

По словам руководителя холдинга, если с состоянием котельных ситуация надежная, благодаря профициту мощностей, позволяющему снизить риски, то высокая изношенность сетей остается болевой точкой: в год удается перекладывать лишь около 2,2% из них, хотя стремиться следует к показателю в 10–12%.

«Для этого нам, по разным оценкам, надо порядка 80–100 млрд. рублей, чтобы сетевое хозяйство привести в порядок», — сказал он, добавив, что на эти цели могла бы пойти дебиторская задолженность, которая сейчас составляет около 66 млрд. рублей.

Вместе с тем Андрей Вагнер отметил, что за последнее время работу с неплательщиками удалось систематизировать.

«Проблема неплательщиков для нас, конечно, бич. Бич сильный и серьезный», — резюмировал он.