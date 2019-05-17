«Т Плюс» в 2019 году вложит в пензенскую систему теплоснабжения 490 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Компания «Т Плюс» предусмотрела на 2019 год в общей сложности 490 млн. рублей на выполнение в Пензе мероприятий в рамках ремонтной и инвестиционной программ по сетям теплоснабжения, а также на техперевооружение и приведение оборудования в надлежащее состояние. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в 2016 году вкладывали в тепловые сети около 120 млн. рублей. Была большая аварийность. Нами было принято решение об увеличении финансирования на тепловые сети, и в 2017 году мы вложили 300 млн., в 2018-м — 332 млн. рублей. На 2019 год нами запланировано также вложение 305 млн. рублей. То есть эту планку мы в 2017 году подняли и в настоящее время ее держим», — сказал он в ходе пресс-конференции в минувший четверг, 16 мая.

Андрей Ванин добавил, что в 2016 году заменено 3 км сетей, в 2017-м — 6 км, в 2018-м — 7 км, в 2019 году на 226 млн. рублей планируется переложить 6 км, а остальные деньги направить на ремонт.

Говоря о том, где в текущем году намечена замена сетей, он назвал участки на проспекте Победы — около стелы «Истребитель-перехватчик Су-9» и в районе пересечения с улицей Урожайной; на проспекте Строителей — рядом с ТЦ «Берлин», около автодрома и пожарной части; на улице Карпинского — у магазина «Узбекистан»; на улице Фурманова — вблизи магазина «Буратино»; две территории возле Арбековского рынка; а также район ЦНТИ и бани на улице Ульяновской.

Директор филиала «Мордовский» обратил внимание на то, что на 6 из 11 участков работы уже ведутся.

Он подчеркнул, что если раньше число аварийных ситуаций в течение отопительного периода составляло около 450–480, то в сезон 2018–2019 годов их было лишь 64, причем не все они приводили к отключению тепла.

По его словам, на это повлияла качественная опрессовка и выявление мест утечек с помощью красителя.

«Если в отопительный сезон 2016–2017 годов подпитка была 550 тонн [в час], то с 2017-го на 2018 год мы добились подпитки в 410 тонн, а с 2018-го на 2019-й — 320 тонн. Есть норматив, который рассчитывается, и мы весь отопительный сезон шли в нормативе. Это говорит о том, что мы тепловые сети хорошо и надежно привели к тем параметрам, которые должны быть», — сказал Андрей Ванин.

Он отметил, что около 74 млн. рублей в 2019 году будет направлено на завершение замены рисбермы на плотине, еще 111 млн. рублей — на модернизацию оборудования: котлов, турбин, генераторов.