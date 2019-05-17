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Гидравлические испытания в Пензе проведены на трети участков теплосетей

15:18 | 17.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. 84 участка теплосетей из 268 опрессованы в Пензе. Об этом сообщил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Гидравлические испытания в Пензе проведены на трети участков теплосетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы идем с опережением графика. У нас уже [...] проведены испытания на 84 участках», — сказал он в ходе пресс-конференции в минувший четверг, 16 мая.

Василий Журавлев уточнил, что успешно испытания прошли 46 участков, на других потребовался ремонт.

Он напомнил, что в 2018 году на аналогичную дату было опрессовано лишь 28 участков.

«Мы стараемся максимально охватить этот объем работы. Все для этого есть: есть специалисты, есть бригады, есть материал. Работаем мы круглосуточно», — подчеркнул технический директор предприятия.

В свою очередь руководитель филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин отметил, что благодаря такому режиму работы увеличилось число устраняемых за сутки повреждений.

«В прошлом году это было два–три повреждения, в этом вышли на темп, устраняем четыре–пять повреждений. Мы планируем закончить гидравлические испытания, для того чтобы понимать, в каком состоянии находятся сети, не в конце сентября, как в прошлом году, а уже в конце августа», — сказал он.

Продолжая тему подготовки к новому отопительному сезону, Василий Журавлев добавил, что в этом году было решено переформатировать работу и провести температурные испытания после гидравлических.

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