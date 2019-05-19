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Пензу ждет массовое отключение воды 21 и 22 мая

14:25 | 19.05.2019 | ЖКХ

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Пенза, 19 мая 2019. PenzaNews. Отключение холодного водоснабжения в ряде районов Пензы планируется с 8.00 вторника, 21 мая, до 6.00 следующего дня в связи с проведением плановых работ по ремонту арматуры на насосной станции водопровода «Старая Подгорная». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал».

Пензу ждет массовое отключение воды 21 и 22 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в зону отключения попадут: Западная поляна, дома №117–119А на улице Окружной, микрорайон Газовый, улица Красная, 1-й Березовый переулок, улицы Ново-Тамбовская, Чкалова, Куйбышева, Захарова, Карла Маркса, Зои Космодемьянской, Ставского, Революционная, Ключевского, Совхоз-техникум, Московская, Володарского, Кураева, Кирова, территория «Тамбовской заставы», здание №4 на улице Советской, роддом №1, КЭЧ и первый корпус больницы №3.

Жителям рекомендуется запастись водой.

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