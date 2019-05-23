Из-за неосторожности водителя без света остались более 1 тыс. жителей Мокшанского района ЖКХ

Мокшан, 23 мая 2019. PenzaNews. Более 1 тыс. жителей Мокшанского района Пензенской области остались на время без электроснабжения после того, как водитель неустановленного грузового автомобиля повредил воздушную линию в четверг, 23 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго».

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«Звуковая сигнализация о технологическом нарушении на одной из воздушных линий (ВЛ), отходящих от подстанции 110 кВ «Мокшан», сработала на диспетчерском пульте питающего центра в 9.55. В ходе осмотра ячеек распределительного устройства подстанции дежурный электромонтер установил, что без напряжения осталась ВЛ 10 кВ (фидер №17 «Парижский»). По данной линии электроэнергия поступает в поселки Исток, Парижская Коммуна и Заречье, а также ею обеспечивается часть рабочего поселка Мокшан. В общей сложности, по данным энергетиков, без света остались 1 тыс. 63 человека, шесть социально значимых объектов», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что ручное повторное включение оборудования не принесло результатов, поэтому на поиск и устранение повреждений на воздушной линии незамедлительно была направлена оперативно-выездная бригада электромонтеров мокшанского РЭС, а к социально значимым объектам — дизельные электростанции с обслуживающим персоналом.

«Место, где произошло повреждение воздушной линии, находится в Мокшане, в районе перекрестка улицы Куйбышева с участком на 595 км федеральной автодороги М5 «Урал». В настоящее время здесь построен объезд ремонтного участка автодороги, и часть этого пути проходит под проводами ВЛ 10 кВ. В свою очередь под ними расположена линия электросвязи. Проезжая по объездной дороге, одна из грузовых машин зацепила подвесной трос линии электросвязи. От сильного натяжения он лопнул и перекрыл два токоведущих провода воздушной линии. Произошло короткое замыкание и, как следствие, перегорание проводов ВЛ 10 кВ в местах перекрытия», — сказали в «Пензаэнерго».

В компании уточнили, что с места происшествия водитель грузовика скрылся.

«Энергетики оперативно восстановили оборванный участок линии и в 11.26 поставили под напряжение. О произошедшем сообщено в правоохранительные органы. В настоящее время ведется поиск грузового автомобиля. Филиал «Пензаэнерго» просит очевидцев данного происшествия обратиться в отдел МВД России по Мокшанскому району лично либо по телефону», — отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что повреждение воздушных линий влечет за собой административную ответственность, виновник обязан будет возместить расходы на восстановление ВЛ в полном размере и недоотпуск электроэнергии потребителям, образовавшийся в результате происшествия.

«Помимо этого, согласно ст. 9.7 КоАП РФ «Повреждение электрических сетей», предусмотрен штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физических лиц и от 20 тыс. до 40 тыс. — для юридических. В случае, когда из-за сбоя в подаче электроэнергии у потребителей вышла из строя бытовая техника, водитель, по вине которого произошло отключение, также может быть привлечен к материальной ответственности. Энергетики просят принять во внимание, что, совершая наезд на опору или в случае касания кузовом автомобиля проводов, вы подвергаете себя и своих попутчиков смертельной опасности, так как линии находятся под высоким напряжением», — пояснили в «Пензаэнерго».