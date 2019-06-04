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Устранена утечка, оставившая без воды часть Пензы

18:03 | 04.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Работники ООО «Горводоканал» ликвидировали прорыв трубы диаметром 800 мм на улице Бийской, который привел к аварийному отключению воды на части улиц Пензы.

Устранена утечка, оставившая без воды часть Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Причиной повреждения водопроводных коммуникаций стал свищ — отверстие в трубе, через которое наружу вытекала вода. Данная проблема почти всегда неожиданная и требующая немедленного устранения, особенно если точечная деформация трубы возникает в напорных системах водоснабжения», — пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании.

В «Горводоканале» уточнили, что на данный момент образовавшаяся брешь заварена.

«Работы подходят к завершению. На некоторых улицах уже возобновлена подача воды», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из-за коммунальной аварии водоснабжение было отключено в Терновке до улицы Токарной, Гидрострое, микрорайоне «Город «Спутник», «Семейном квартале», «Петровском квартале», Междуречье, Сосновке, ГПЗ-24, на Маяке, в Нахаловка, на «Биосинтезе», в Согласии и частично на Шуисте.

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