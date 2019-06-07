Компания «ТНС энерго Пенза» задолжала более 400 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. ООО «ТНС энерго Пенза» задолжало филиалу ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» за услуги по передаче электроэнергии в Пензенской области за апрель 432,8 млн. рублей, по состоянию на 6 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе «Пензаэнерго».

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В филиале ПАО «МРСК Волги» отметили, что обращения сетевиков к гарантирующему поставщику с просьбой разрешить проблему с оплатой остались без ответа, поэтому о сложившейся неблагоприятной ситуации проинформирован штаб при правительстве Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения, возглавляемый зампредом Дмитрием Семеновым.

«В «Пензаэнерго» обеспокоены постоянно срывающимися сроками оплаты услуг по передаче электроэнергии со стороны ООО «ТНС энерго Пенза», отношения с которым четко регламентированы договором оказания услуг по передаче электрической энергии. Гарантирующий поставщик несколько месяцев подряд продолжает политику затягивания сроков оплаты», — добавили в пресс-службе.

В филиале пояснили, что с января по апрель 2019 года, ежемесячно, период просрочки сбытовиков, в среднем, варьируется от 30 до 65 дней.

«Максимальный срок, на который была задержана оплата, составляет 72 дня. Ситуация с систематическими просрочками платежей напоминает политику бывшего гарантирующего поставщика — ОАО «Пензаэнергосбыт» — в течение нескольких месяцев, перед лишением данного юридического лица своего статуса в 2013 году», — уточнили в «Пензаэнерго».

В пресс-службе подчеркнули, что, являясь социально ответственной компанией, «МРСК Волги» прикладывает все усилия для обеспечения финансирования подготовки к осенне-зимнему периоду, реализации инвестиционной программы, текущей операционной деятельности, выполнения собственных обязательств перед контрагентами, однако социальная ответственность не должна быть односторонней.

«Необходимы объединенные усилия как электросетевой компании, так и органов власти по решению проблемы долгов недобросовестных плательщиков. Со своей стороны, «МРСК Волги» не только предпринимает в рамках правового поля все возможные меры по взысканию задолженности, но и готово к любому конструктивному диалогу», — добавили в компании.