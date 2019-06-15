Мэр Пензы призвал жителей контролировать ход благоустройства двора на улице Пушкина ЖКХ

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жильцов домов №22 и №24 на улице Пушкина принять непосредственное участие в контроле за ходом работ по благоустройству двора по программе «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Penza-gorod.ru

«У вас появилась возможность качественно изменить ваш двор, обустроить те зоны, которые вам необходимы. В первую очередь программа направлена на то, чтобы благоустроить территорию в соответствии с вашими пожеланиями. По ходу работ вы можете вносить корректировки. Именно ваше личное участие способствует созданию комфортной городской среды», — отметил он в ходе выезда на место в субботу, 15 июня.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что контроль важен на всех этапах.

«Особенно это касается отвода воды. Вместе будем смотреть, чтобы необходимый уклон был выдержан. Иначе отремонтированная дорога долго не простоит», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, по итогам посещения двора и общения с жителями Виктор Кувайцев поручил сотрудникам городского управления ЖКХ изучить варианты решения проблемы с парковкой автомобилей посетителей управления Федерального казначейства по Пензенской области и других близлежащих учреждений вблизи домов, в том числе на детской площадке.

Кроме того, он распорядился привести в порядок здание теплового пункта.