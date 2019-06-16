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Мэр Пензы поручил найти подрядчика для отделки дома на улице Брестской после пожара

10:37 | 16.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил представителям городского департамента ЖКХ найти подрядчика, который в рамках восстановления дома №33 на улице Брестской после пожара выполнит отделочные работы.

Мэр Пензы поручил найти подрядчика для отделки дома на улице Брестской после пожара

Фото: Penza-gorod.ru

«Большую работу сделали по восстановлению дома. Надо активизировать мероприятия по поиску подрядчика, который займется отделкой, чтобы завершить дело до конца», — отметил он в ходе инспекционного выезда на место в минувшую субботу, 15 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент заново возведены стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету. Оказана помощь в устройстве кровли над двумя другими квартирами, в которых проживают многодетная семья и семья, имеющая двух детей.

Предстоит выполнить монтаж окон и дверей, стяжку пола и оштукатурить стены в муниципальных квартирах. Кроме того, необходимо решить вопрос с обустройством электропроводки, подключением водоснабжения и отопления.

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