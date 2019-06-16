Мэр Пензы поручил найти подрядчика для отделки дома на улице Брестской после пожара ЖКХ

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил представителям городского департамента ЖКХ найти подрядчика, который в рамках восстановления дома №33 на улице Брестской после пожара выполнит отделочные работы.

Фото: Penza-gorod.ru

«Большую работу сделали по восстановлению дома. Надо активизировать мероприятия по поиску подрядчика, который займется отделкой, чтобы завершить дело до конца», — отметил он в ходе инспекционного выезда на место в минувшую субботу, 15 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данный момент заново возведены стены и крыша над частью дома, принадлежащей муниципалитету. Оказана помощь в устройстве кровли над двумя другими квартирами, в которых проживают многодетная семья и семья, имеющая двух детей.

Предстоит выполнить монтаж окон и дверей, стяжку пола и оштукатурить стены в муниципальных квартирах. Кроме того, необходимо решить вопрос с обустройством электропроводки, подключением водоснабжения и отопления.