В Мичуринском и Васильевке намечены пути решения проблем с водоснабжением ЖКХ

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Бурение скважин планируется в Мичуринском и Васильевке Пензенской области для решения проблем с водоснабжением жителей. Об этом сообщил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

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«Две точки такие критичные у нас. Это Мичуринский и село Васильевка Богословского сельсовета. Сейчас готовим документацию для бурения скважины в Васильевке. В Мичуринском тоже будем начинать бурить скважину», — пояснил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 17 июня.

Сергей Козин добавил, что в связи со сложившейся ситуацией введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), организован подвоз воды.

По его словам, в других населенных пунктах района, где также наблюдались перебои с водой, например, в Леонидовке, селе Серп и Молот, Золотаревке, ситуация стабилизирована.