EN
19:45:19 Понедельник, 17 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Благотворительный спектакль «Фанфан-Тюльпан». Пенза, 16 июня 2019 г.

В Мичуринском и Васильевке намечены пути решения проблем с водоснабжением

17:15 | 17.06.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Бурение скважин планируется в Мичуринском и Васильевке Пензенской области для решения проблем с водоснабжением жителей. Об этом сообщил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

В Мичуринском и Васильевке намечены пути решения проблем с водоснабжением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Две точки такие критичные у нас. Это Мичуринский и село Васильевка Богословского сельсовета. Сейчас готовим документацию для бурения скважины в Васильевке. В Мичуринском тоже будем начинать бурить скважину», — пояснил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 17 июня.

Сергей Козин добавил, что в связи со сложившейся ситуацией введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), организован подвоз воды.

По его словам, в других населенных пунктах района, где также наблюдались перебои с водой, например, в Леонидовке, селе Серп и Молот, Золотаревке, ситуация стабилизирована.

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев доложил о решении вопросов, связанных с водоснабжением в Пензе В Каменском районе открыта птицефабрика яичного направления
Мэр Пензы проверил работу лагеря при школе №19 Второй пострадавший в ходе конфликта в Чемодановке переведен в областную больницу
Мэр Пензы отреагировал на обращения жителей домов на улице Антонова Участок трассы «Тамбов — Пенза» перекрыт из-за обрыва проводов и пожара
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама