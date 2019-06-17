Виктор Кувайцев доложил о решении вопросов, связанных с водоснабжением в Пензе ЖКХ

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Большинство вопросов, связанных с холодным водоснабжением населения Пензы, решено. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«На утро был отключен один многоквартирный дом, это Воронова, 6. [...] По всем другим проблемам [...] вопросы сняты, вода поступает», — пояснил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 17 июня.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что на длительное время — более суток — холодную воду в городе не отключали.

«Но у нас были проблемы такие же, как […] в сельской местности, когда было жарко и возникла необходимость поливать огороды, то воды не хватало в малоэтажной застройке. Это касается Первомайского района — улиц Мебельной, Брестской. Сейчас там ситуация нормализовалась», — отметил мэр, добавив, что в перспективе рассматривается возможность перекладки сетей.

Глава администрации Пензы уточнил, что горячая вода на данный момент отсутствует в 250 многоквартирных домах, 11 школах и 12 детских садах.

«В основном это связано с плановым ремонтом», — сказал Виктор Кувайцев, подчеркнув, что определенные нормативами сроки работ соблюдаются.

В числе актуальных проблем, которые предстоит решить, он назвал ситуацию на улице Чапаева, где подрядная организация по одной из программ построила жилые дома и сети, к их качеству возникли претензии, однако компания «исчезла».

«Мы с ней в судах, но сети мы каждый год ремонтируем», — пояснил мэр.

По его словам, горячей воды там нет с 31 мая, при этом завершить ремонтные работы планируется в ближайшее время.