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Пензу ждет массовое отключение воды 20 июня

10:05 | 18.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в ряде районов Пензы в предстоящий четверг, 20 июня, с 8.00 до 24.00 в связи необходимостью устранения утечки и последствий просадки асфальтового покрытия у здания №28 на улице Некрасова, а также проведения работ по замене запорной арматуры и планового ремонта оборудования. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал».

Пензу ждет массовое отключение воды 20 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным компании, воды не будет на улицах Ленина, Гагарина, Титова, Беляева, Циолковского, Крупской, Леонова, Шмидта, Ударной, Комсомольской, Докучаева и Кулибина.

Также ее подача будет приостановлена в микрорайоне Бугровка, на улицах 8 Марта, Карпинского, Суворова, Вяземского, Островского, Пугачева, Малой Бугровке, Некрасова, Бекешской, Коммунистической, Ворошилова, на проспекте Победы, в так называемом Цыганском поселке и Райках.

Временно без холодного водоснабжения останутся больница №1 на улице Гагарина, станция скорой помощи, областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова, противотуберкулезные диспансер и больница, а также ряд других объектов.

Планируется организовать подвоз воды.

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