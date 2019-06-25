В Пензе после масштабного отключения воды зафиксированы порывы на сетях ЖКХ

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Порывы на сетях холодного водоснабжения зафиксированы в Пензе после масштабного отключения, связанного с необходимостью проведения работ специалистами ООО «Горводоканал». Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов в ходе совещания в мэрии во вторник, 25 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что они произошли, в частности, на перекрестке улиц Кулакова и Суворова, вблизи дома №6 на улице Бекешской, №23 на улице Тухачевского и №6 на улице Октябрьской.

Алексей Михайлов пояснил, что ремонтные работы решено проводить ночью, чтобы в дневное время люди не оставались без воды.

Возвращаясь к теме массового отключения ХВС в минувший понедельник, 24 июня, руководитель управления отметил, что график подвоза воды соблюдался.

«Замечаний к «Горводоканалу» нет», — подытожил он.