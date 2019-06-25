В Пензе жителей частных домов проинформируют о возможности перерасчета платы за вывоз ТКО ЖКХ

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Представители управления ЖКХ Пензы во взаимодействии с сотрудниками администраций районов города должны активнее информировать жителей о возможности перерасчета платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося во вторник, 25 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что речь идет о случаях, когда человек, имея в собственности несколько объектов недвижимости, например, индивидуальный жилой дом и садовый, длительное время проводит в одном месте и отсутствует в другом.

Как пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин, возможность перерасчета платы за вывоз мусора в случае временного отсутствия предусмотрена для владельцев частных домов, которые должны обратиться с соответствующим заявлением к региональному оператору — ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО»).

По его словам, перерасчет осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения заявления или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия гражданина.

«Самому потребителю к заявлению необходимо будет приложить документ, подтверждающий его временное отсутствие», — отметил Александр Утин.

Руководитель управления добавил, что это могут быть, в частности, командировочные документы, справка из стационара и подтверждение от председателя садоводческого товарищества о проживании на даче.

Александр Утин особо обратил внимание на то, что жители многоквартирных домов на перерасчет претендовать не могут.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил мнение, что на данный момент ведется недостаточная разъяснительная работа с гражданами.

В связи с этим он распорядился довести до жителей информацию о возможности перерасчета и привлечь к этой деятельности сотрудников администраций районов Пензы.