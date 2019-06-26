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В Пензе благоустроят территорию в районе улиц Воронова и Вишневой

20:10 | 26.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Работы по благоустройству территории в районе улиц Воронова и Вишневой в Пензе должны быть проведены в ближайшее время. Соответствующее поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе благоустроят территорию в районе улиц Воронова и Вишневой

Фото: Penza-gorod.ru

«Раньше это было место для прогулок местных жителей, здесь сажали много цветов, кустарников. Необходимо восстановить данную территорию, сделать ее красивой, современной, комфортной — посадить цветы, покрасить вазоны, выложить композицию из щебня», — отметил он в ходе объезда города.

Виктор Кувайцев предложил жителям внести свой вклад в облагораживание земельного участка вблизи многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 29 июня там планируется провести субботник. Его подготовкой займутся представители управления ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

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