В Пензе планируется приобрести новую коммунальную технику ЖКХ

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Покупка новой коммунальной техники запланирована в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом году мы приобрели технику для зимнего содержания. В этом планируем приобрести новые пылеуборочные машины», — пояснил он в ходе заседания фракции «Единая Россия» в гордуме в четверг, 27 июня.

Глава администрации Пензы также проинформировал депутатов о текущем содержании дорог.

«Ямочный ремонт улично-дорожной сети завершен. Сейчас мы активно реализуем программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время сотрудники МУП «Пензадормост» устраняют разрушения на внутриквартальных и дворовых территориях», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.