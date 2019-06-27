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В Пензе планируется приобрести новую коммунальную технику

18:11 | 27.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Покупка новой коммунальной техники запланирована в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе планируется приобрести новую коммунальную технику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом году мы приобрели технику для зимнего содержания. В этом планируем приобрести новые пылеуборочные машины», — пояснил он в ходе заседания фракции «Единая Россия» в гордуме в четверг, 27 июня.

Глава администрации Пензы также проинформировал депутатов о текущем содержании дорог.

«Ямочный ремонт улично-дорожной сети завершен. Сейчас мы активно реализуем программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время сотрудники МУП «Пензадормост» устраняют разрушения на внутриквартальных и дворовых территориях», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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