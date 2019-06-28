В Пензе аварийные деревья вблизи детсадов и школ спилят в первоочередном порядке ЖКХ

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Подрядная компания, с которой управление ЖКХ Пензы по результатам электронного аукциона заключит контракт на опиловку и валку аварийных деревьев, будет в первоочередном порядке проводить работы на территории детских садов и школ. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы уже заложили 7,5 млн. рублей на проведение сноса аварийных деревьев. Сегодня завершаются конкурсные процедуры, определится подрядная организация по проведению данных работ», — отметил он в ходе 59-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что в 2019 году на эти цели будет изыскана примерно такая же сумма.

Согласно данным портала госзакупок, 5 июня управление ЖКХ Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории города и текущему содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев) с начальной (максимальной) ценой 7 млн. 488 тыс. 300 рублей.

Предполагается, что муниципальный контракт будет рассчитан на период до 6 сентября 2019 года.

Работы необходимо выполнить на муниципальных земельных участках. Планируется, что будет произведена валка 850 аварийных деревьев.