Мэр Пензы призвал ликвидировать аварию на теплосетях на улице Чапаева ЖКХ

Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал в сжатые сроки ликвидировать коммунальную аварию, из-за которой жители нескольких домов на улице Чапаева остались без горячей воды.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно срочно ликвидировать данную аварию и восстановить подачу горячей воды в близлежащие дома», — сказал он в ходе выезда на место в воскресенье, 30 июня.

Виктор Кувайцев дал поручение начальнику управления ЖКХ Пензы Александру Утину обсудить с представителями ресурсоснабжающих организаций и сотрудниками администрации Железнодорожного района последовательность действий.

Мэр уточнил, что следует определиться с необходимыми материалами и в понедельник приступить к ремонту.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в воскресенье на объекте работы не велись.