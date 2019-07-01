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Мэр Пензы пообщался с жильцами дома, построенного больше века назад

16:37 | 01.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и начальник городского управления ЖКХ Александр Утин пообщались с жильцами дома №3 на улице Набережной реки Мойки после обращения собственницы одной из квартир, указавшей на неудовлетворительное состояние здания и поинтересовавшейся сроками его сноса.

Мэр Пензы пообщался с жильцами дома, построенного больше века назад

Фото: Penza-gorod.ru

Александр Утин проинформировал мэра о том, что деревянный дом, построенный в 1901 году, и прилегающий земельный участок находятся в частной собственности, поэтому жильцы не имеют права участвовать в программе расселения граждан.

На месте стало известно, что обратившаяся в мэрию женщина фактически не живет в этом доме.

Вместе с тем люди, с которыми удалось пообщаться чиновникам, сообщили, что заинтересованы в сохранении дома. Так, одна из женщин провела воду, подключила газовую колонку, обустроила выгребную яму и разбила небольшой огород.

Комментируя увиденное, мэр сделал вывод, что старожилы следят за состоянием своих квартир и дома в целом.

«Напротив, люди, которым квартиры достались по наследству, не ухаживают за жильем, чем доводят дом до разрушения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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