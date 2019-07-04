В Пензе штрафы за парковку на газонах и детских площадках начнут действовать с 9 июля ЖКХ

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Административная ответственность в виде штрафов за парковку на газонах, детских и спортивных площадках начнет действовать в Пензе с предстоящего вторника, 9 июля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы неоднократно обращались в законодательный орган с данным предложением, и теперь с 9 июля контроль за исполнением новых требований будут осуществлять сотрудники органов местного самоуправления города. Рассчитываем, что эти меры позволят уберечь зеленые зоны от повреждений и обезопасить игровые площадки. Наша цель — повысить уровень благоустройства города», — пояснил он в ходе совещания в четверг, 4 июля.

Виктор Кувайцев поставил задачу перед сотрудниками отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии разработать алгоритм действий должностных лиц по выявлению случаев парковки на газонах, детских и спортплощадках.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по фактам нарушений следует обращаться в администрацию района по телефону, лично или с помощью электронной почты. В обращении необходимо указать, когда и где совершено правонарушение, прикрепив фотографию или видеозапись машины, расположенной на газоне, детской или спортивной площадке, с привязкой к местности, например, к дому.

Кроме того, следует указать марку, модель и госномер автомобиля, а также свои имя и фамилию, почтовый или электронной адрес, на который будет направлен ответ о принятых мерах.

По данным мэрии, физическим лицам грозят штрафы на сумму от 500 до 1 тыс. рублей, должностным — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, юридическим — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.