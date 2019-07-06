Мэр Пензы оценил ход работ по благоустройству двора на улице Аустрина
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Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход работ на внутридворовой территории вблизи домов №146 и 150А на улице Аустрина, благоустройство которой наряду с 34 другими ведется по программе формирования современной городской среды.
Фото: Penza-gorod.ru
К настоящему времени там уложен асфальт. Ожидается, что в ближайшее время будут начаты работы по установке детских игровых элементов.
Комментируя увиденное, Виктор Кувайцев напомнил о необходимости комплексного благоустройства территории.
«Завезите свежий грунт и отсыпьте участки зеленой зоны», — сказал он, обращаясь к представителю подрядной организации.
Также мэр призвал вывезти из двора строительный мусор.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, работы по программе планируется завершить во дворах до 1 сентября.