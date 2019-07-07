Мэр Пензы призвал не создавать жителям проблем с горячей водой при ремонте сетей ЖКХ

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал соблюдать сроки отключения горячей воды при ремонте теплосетей, чтобы не создавать жителям излишних неудобств.

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«Наша задача не только подготовиться к отопительному сезону, но и не создавать проблем с горячей водой для жителей летом. Все работы должны быть выполнены в установленные сроки», — сказал мэр в ходе посещения улицы Бекешской, где ведется капитальный ремонт тепломагистрали, в воскресенье, 7 июля.

Он убедился, что деятельность в выходной день организована в полном объеме, и обратил внимание специалистов на необходимость повышения качества работ.

«После разрытий нужно своевременно убирать за собой строительный мусор, восстанавливать благоустройство и дорожное покрытие», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июля горячее водоснабжение отсутствует в 94 многоквартирных домах Пензы. Ожидается, что 8 июля горячую ГВС восстановят примерно на 50 объектах.