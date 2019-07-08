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Перебои с водой в Пензенской области объяснили поливом огородов

15:59 | 08.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Массовые случаи полива огородов питьевой водой в жаркую погоду спровоцировали перебои с подачей этого коммунального ресурса в Пензенской области. Об этом сообщил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов.

Перебои с водой в Пензенской области объяснили поливом огородов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Жители населенных пунктов зачастую в массовом [порядке] из-за того, что жаркая погода стояла, использовали все-таки питьевую артезианскую воду на полив приусадебных участков», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 июля.

В числе других причин возникших проблем Дмитрий Герасимов назвал износ скважин и подключение вновь построенных домов к существующим сетям централизованного водоснабжения.

«Органы местного самоуправления проводят подключение [зданий] со строительством водопровода и подключением на существующие скважины, которые в летний период зачастую не справляются со стопроцентным [обеспечением]», — отметил он.

При этом чиновник обратил внимание на то, что, согласно расчетам, имеющиеся источники водоснабжения способны обеспечить водой всех жителей.

«Когда идет, опять-таки, повторюсь, жаркая погода, массовый полив, то с водой всегда находятся те потребители, которые проживают в непосредственной близости от источника водоснабжения», — сказал Дмитрий Герасимов.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев предложил пересмотреть подход к расчету потребности в воде.

«Вот они рассчитали по количеству граждан, которые там будут проживать. А полив воды? А домашние животные? Должны быть другие расчеты, люди же жалуются. Нужно делать поправку на сухую жаркую погоду», — сказал он.

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