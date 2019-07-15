В Пензе выявлены нарушения при начислении платы за содержание и ремонт жилья ЖКХ

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Перерасчет платы за содержание и ремонт жилья на общую сумму 130 тыс. рублей произведен жильцам 43 многоквартирных домов Пензы в результате вмешательства прокуратуры Железнодорожного района.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проверки было выявлено, что ООО «МУП Железнодорожного района» допустило нарушения требований федерального законодательства при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«С января по апрель 2019 года эта организация выставляла собственникам жилых помещений в 43 находящихся в ее управлении многоквартирных домах платежные документы на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО и при этом не производила перерасчет платы за содержание и ремонт, куда также были включены расходы на вывоз отходов», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по итогам проверки прокурор района Алексей Аношин внес руководителю ООО «МУП Железнодорожного района» представление с требованием устранить нарушение законодательства и произвести перерасчет.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен, одно должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности. По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии», исполняющий обязанности генерального директора организации постановлением управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области оштрафован на 25 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.