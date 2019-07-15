EN
18:17:35 Понедельник, 15 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе выявлены нарушения при начислении платы за содержание и ремонт жилья

15:25 | 15.07.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Перерасчет платы за содержание и ремонт жилья на общую сумму 130 тыс. рублей произведен жильцам 43 многоквартирных домов Пензы в результате вмешательства прокуратуры Железнодорожного района.

В Пензе выявлены нарушения при начислении платы за содержание и ремонт жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проверки было выявлено, что ООО «МУП Железнодорожного района» допустило нарушения требований федерального законодательства при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«С января по апрель 2019 года эта организация выставляла собственникам жилых помещений в 43 находящихся в ее управлении многоквартирных домах платежные документы на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО и при этом не производила перерасчет платы за содержание и ремонт, куда также были включены расходы на вывоз отходов», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по итогам проверки прокурор района Алексей Аношин внес руководителю ООО «МУП Железнодорожного района» представление с требованием устранить нарушение законодательства и произвести перерасчет.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен, одно должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности. По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии», исполняющий обязанности генерального директора организации постановлением управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области оштрафован на 25 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Сотрудники ГИБДД в Пензе объяснили беременным женщинам, как перевозить детей в автомобиле В Мордовии вынесен приговор за организацию интим-салонов в 6 городах, в том числе в Пензе
Библиотекарь из Пензы научилась тифлокомментированию Пензенские волонтеры подключились к поискам Владимира Кузнецова
Для трех пензенских детских больниц приобретено оборудование почти на 20 млн. рублей «Ростелеком» предложил дистанционное управление SIM-картами в умных устройствах
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама