EN
19:57:12 Вторник, 16 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Перед жителями Кузнецка следует извиниться за отсутствие горячей воды — мэр

14:30 | 16.07.2019 | ЖКХ

Печать

Кузнецк, 16 июля 2019. PenzaNews. Извинения должны быть принесены жителям Кузнецка Пензенской области за задержку подачи горячей воды. Такое мнение высказал глава администрации города Сергей Златогорский.

Перед жителями Кузнецка следует извиниться за отсутствие горячей воды — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Правильно было бы извиниться перед жителями, но вместе с тем надо понимать, что управляет данным процессом не администрация и не технический персонал, который находится в Кузнецке, а конкурсные управляющие крупных компаний. Приложено немало усилий, чтобы разобраться в ситуации и запустить город», — пояснил мэр в ходе еженедельного совещания в администрации Кузнецка во вторник, 16 июля.

В свою очередь первый вице-мэр Владимир Трошин отметил, что воды до сих пор нет в в домах №61 и 2А на улице Октябрьской и №99 на улице Фабричной, поскольку там идет опрессовка сетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме того, 16 июля, из-за ремонта на сетях на перекрестке улиц Леваневского и Минской временно остались без воды дома около торгового центра «Лига».

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев проверил ход восстановления дома на улице Брестской в Пензе Переизбранный на пост ректора ПГУ Александр Гуляков вступил в должность
Мэр Пензы призвал дорожников не тянуть с укладкой асфальта Пензенские студенты принимают участие в форуме «Волга-Янцзы»
В пензенском зоопарке модернизировали вольер белого медведя В Пензенской области за полгода изъято 3,5 тыс. литров алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама