Перед жителями Кузнецка следует извиниться за отсутствие горячей воды — мэр ЖКХ

Кузнецк, 16 июля 2019. PenzaNews. Извинения должны быть принесены жителям Кузнецка Пензенской области за задержку подачи горячей воды. Такое мнение высказал глава администрации города Сергей Златогорский.

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«Правильно было бы извиниться перед жителями, но вместе с тем надо понимать, что управляет данным процессом не администрация и не технический персонал, который находится в Кузнецке, а конкурсные управляющие крупных компаний. Приложено немало усилий, чтобы разобраться в ситуации и запустить город», — пояснил мэр в ходе еженедельного совещания в администрации Кузнецка во вторник, 16 июля.

В свою очередь первый вице-мэр Владимир Трошин отметил, что воды до сих пор нет в в домах №61 и 2А на улице Октябрьской и №99 на улице Фабричной, поскольку там идет опрессовка сетей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме того, 16 июля, из-за ремонта на сетях на перекрестке улиц Леваневского и Минской временно остались без воды дома около торгового центра «Лига».